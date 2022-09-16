大陸女星趙麗穎因電視劇《花千骨》、《楚喬傳》和《知否知否應是綠肥紅瘦》爆紅，影視作品在網路上幾乎都是幾百億觀看次數，火紅程度相當驚人；近日趙麗穎主演的電視劇《野蠻生長》預告曝光，被眼尖網友發現好像變肉了一點，竟釣出她本人回應真相，笑歪眾人。

趙麗穎近年來累積大量影視作品，每隔一段時間就會有新戲的消息，在今年3月殺青的勵志電視劇《野蠻生長》，還在待播狀態就先釋出預告片段給劇迷福利，立刻引起討論；有眼尖網友注意到，該劇中的趙麗穎明顯胖了一點，臉看起來圓潤福氣，紛紛猜測女神是不是為戲增肥。

趙麗穎新戲預告中被網友發現變肉了，引起熱烈討論。(圖/ 摘自微博)

沒想到釣出趙麗穎本人在微博回應，今（16日）下午她上傳自己在《野蠻生長》裡的模樣，否認為了作品特意增肥一事，還俏皮地說，「演著演著就胖了，角色使然」，最後還對自己在劇中飾演的女主角喊話，「許老大加油」。

許多粉絲被女神的回應萌到，紛紛笑說，「哈哈哈一點都不胖！多吃點也沒關係」、「這樣也很好看唷」、「姐姐都有在注意我們討論什麼耶」、「記得多吃飯，妳一點都不胖」、「女神不管哪種狀態都好看，愛了愛了」。