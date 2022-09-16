金門今日新增113例COVID-19確診者(統計時間15日0-24時)，累計1萬4661例(含軍人及觀光客等外來確診個案)，約占常住人口的22.07％。縣府再次呼籲65歲以上長者儘速至合約醫療院所接種，以提升自身保護力，避免染疫後重症發生。

地區指揮中心表示，自9月6日起，凡接種COVID-19任一劑疫苗的65歲以上(46年以前出生)長者，提供衛教品500元禮券，統計至今日，共計分送65份禮券。

縣府籲請尚未完整接種疫苗的長者，應儘速前往金門醫院(電話332875)、金城鎮衛生所(電話325059)、金湖鎮衛生所(電話336662)、金沙鎮衛生所(電話352854)、金寧鄉衛生所(電話325735)、烈嶼鄉衛生所(電話362078)、吾家診所(電話375899)、傅仰賢診所(電話322687)、陳水湖診所(電話321906)、禾心診所(電話322180)、三大診所(電話333995)、安仁診所(電話372065)、健康診所(電話324170)、台大中心診所(電話321688)等院所預約接種。

地區指揮中心也建議兒童應完整接種疫苗，可減少MIS-C(孩童多系統炎症徵候群)的發生機率達90％以上。兒童及青少年確診COVID-19後6週內，若持續發燒且出現腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血、頭暈等任一症狀，應立即就醫評估。