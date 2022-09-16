俗話說活到老學到老，學習不怕太晚只怕原地打轉。一名年過30的女網友表示，近日突然有感而發想把英文學好，不料卻遭到同事譏笑，這把年紀還在背單字，讓她備感挫折，懷疑自己是廢物，不過貼文一出卻引來許多網友留言支持，直說「面對自己的弱點才是真勇者」。

原PO在《PTT八卦板》發文表示，近期有感自己的英文程度實在太差，工作一直無法再往上一層樓，因此她便找了一本國高中程度的單字書，利用空閒時間默背，沒想到同事見狀竟嘲笑，「少年不讀書，老了才在讀英文」，讓原PO大受打擊，好奇詢問網友，年過30還在背國高中的單字本，「很魯嗎？我是不是廢物啊？」

貼文曝光後，雖有不少酸民嘲諷，但多數人給予正面評價，「學習是一輩子的事，我40都還在唸」、「我高中英文老師每天還是會背單字」、「語言學起來永遠不虧」、「我姑姑快40歲，因為兒子出國念書也開始學英文」、「願意開始就是了不起的事」，「環境跟心態可以成就一切，而且語言會一直有新的詞彙，本來就要一直累積」、「勇於面對弱點，你是真勇者」。

另外也有人提醒，學語言千萬不要一味地背單字，建議原PO可以多閱聽英文影集、音樂，甚至是找人對話，因為就算是美國母語人士，還是會面臨文化的變遷，用字遣詞也會有異同，「你學的其實是文化而不是單單的語言」。