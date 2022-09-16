青春校園電影《你在我心上》，改編自純愛小說教主痞子蔡（蔡智恆）原著小說《國語推行員》，日前曝光了一張隱藏電影片名的「您版」海報後，吸引網友紛紛留言瘋猜，今（16日）片商發佈該片正式海報，公開片名、亮相清新卡司組合，《全明星運動會》男神張庭瑚、奧斯卡最佳國際影片《在車上》女神袁子芸首度配對，制服裝扮吸睛，也宣布定檔在10月21日上映。

該片故事講述在80年代那個沒有手機、沒有通訊軟體的校園生活，同學之間的情感格外單純，海報文案中「喜歡一個人很久很久，是一件快樂的事」，將帶觀眾感受當時少年少女對感情的專一與認真，與青春時期獨有的熱血氛圍，張庭瑚化身講一口流利台語的學霸班長，和擔任「國語推行員」的袁子芸針鋒相對，相處過程中萌生曖昧。此外，陶晶瑩客串打學生不手軟的嚴厲老師，李李仁則演出袁子芸的醫師老爸，這對模範夫妻另類合體。

原著小說家蔡智恆以筆名「痞子蔡」在網路發表第1部小說《第一次的親密接觸》後就立刻爆紅，被譽為「華人網路小說家第一人」，在創作《國語推行員》時，適逢寫作生涯滿20年，期許這部作品能具有生涯代表性，成功獲邀改編成電影《你在我心上》。

片中張庭瑚是家裡開雜貨店的學霸班長、袁子芸則是從大都市轉學到陌生鄉鎮的醫生家女兒，因為袁子芸被老師任命為「國語推行員」，遭到習慣講台語的張庭瑚強烈反彈，原本互看不順眼的兩人，漸漸熟悉彼此後，青澀情感跟著萌芽，卻因為命運安排而走向不同道路，經過多年時間，2人一次次錯過又一次次重逢，張庭瑚仍然默默守候著袁子芸，深情模樣讓人心動。