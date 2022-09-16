2022年亞洲唯一、台灣首場「Red Bull飛行日」9月18日將在台中港登場！台中市政府運動局特在明（17）日晚上舉辦選手之夜，讓國人感受飛行日大賽的魅力。台中市長盧秀燕今日更在臉書上推廣，更驚爆台灣羽球天后戴資穎也會在18日時擔任比賽評審，引發討論。

盧秀燕在臉書上PO出一篇「不管你搞什麼飛機！9/18都要起飛！」的文章表示，歷史悠久的「REDBULL飛行日」終於來到台灣，盧秀燕表示「這次的酷運動還是亞洲唯一、台灣首次、台中限定的比賽，週末將在台中港起飛」，盧秀燕也提及，大會邀請了大家最愛的戴資穎、《Flash Wolves》閃電狼職業電競隊俱樂部擔任比賽評審，同時盧秀燕也會在現場觀摩，她更歡迎民眾來台中飛一趟。

最後盧秀燕也強調，若是當天不能來的民眾，也可以在家觀賞直播，可以從Red Bull Facebook、LINE VOOM官方帳號、YAHOO! TV等多個頻道進行觀看。