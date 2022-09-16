尋求衛冕的中華隊台灣時間17日0時30分將在複賽第2戰碰上韓國隊，只要再拿下勝利就能確定以排名第一挺進冠軍戰，賽前中華隊也更新邱鑫、陳致語傷情，不過最終兩人並未被排進先發打線，將在板凳待命。

中華隊在本屆U18世界盃青棒錦標賽先以預賽5連勝晉級超級循環賽，複賽首戰再擊敗美國隊，目前6戰全勝、複賽3勝0敗，暫時排名第一，不過中華隊也在2場比賽中傷了2名好手。

中韓大戰開打前中華隊更新傷兵情況，陳致語觸身球被打的位置剛剛好是脛骨和腿後腱肌腱位置，所以當時疼痛時會難以出力，晚上回飯店時已經可以正常走路了，經檢查後骨頭沒事，這幾天活動會比較痛，這還需要觀察。

至於在與巴拿馬之役時先在守備滑接時不慎折到左手小拇指的邱鑫，經過X光檢查後沒有骨折，醫生建議在固定好的狀況下應該可以繼續打球，目前是指掌關節處偏腫和疼痛，但無大礙，今天會再觀察情況。

中華隊先發打線：

1棒 鄭俊瑋 二壘手

2棒 劉俊緯 游擊手

3棒 黃劼希 三壘手

4棒 林佳緯 中外野手

5棒 王念好 一壘手

6棒 孫易磊 右外野手

7棒 陽念希 指定打擊

8棒 宋嘉翔 捕手

9棒 林盛恩 左外野手

先發投手 黃保羅

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