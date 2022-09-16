一家進口商販售肉品給宜蘭縣內的五星級飯店、連鎖餐廳，但宜蘭縣衛生局接獲業者販售逾期食品及竄改食品有效期限標示情資，稽查人員15日兵分三路，會同檢警搜索，並發現倉儲內貯存違規食品等事證，林姓負責人依違反食品衛生管理法、詐欺等送辦，宜蘭地檢署向法院聲請羈押禁見，法院裁定100萬元交保，檢方將提抗告，並協請衛生主管機關徹查問題產品流向並下架。

檢警是在15日前往業者位於宜蘭市、新北五股、桃園蘆竹等5處營業處所及倉庫同步搜索，扣得交易明細及相關帳冊等證物，並通知林姓負責人等4人到案說明。

據了解，該廠商是在過期的貨品上，換貼生產日期及保存期間的標籤，但林姓男子則否認改標。

經檢察官訊問後，認為林男犯罪嫌疑重大，且有事實足認有湮滅證據及勾串共犯、反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見，其餘3名被告則交保及限制住居。

對於法院裁定林姓負責人100萬元交保，宜蘭地檢署表示，將依法抗告。