民進黨新竹市長參選人沈慧虹今（16）日到花園福地土地公參拜，針對前新竹市長林智堅是否會出席明天造勢活動，沈慧虹說，她親自邀請林智堅出席，林智堅也答應會到場為她加油打氣，這將是林智堅睽違1個多月首度在媒體前曝光，沈也預告明天兩人將與蔡英文總統、黨團總召柯建銘同台。對此，東華大學教授施正鋒就表示，「民進黨還是有優勢，因為利益還是要延續下去的」，引發討論。

民眾黨新竹市長參選人高虹安今日上午在節目中指出，包括論文案、棒球場等其他爭議，林智堅回來也可能成為沈慧虹參選的包袱。而沈慧虹今日表示，明日是她的首場大型的造勢活動，也親自邀請林智堅市長出席，林智堅也答應他會親自到場為她加油打氣。她說明天現場蔡英文總統、柯建銘以及林智堅市長都會在，這些都是在新竹隊的戰友。她也強調，她的政績是8年來與林智堅及市府團隊的努力，不容忽視也不容抹煞，相信市民都看得到，沒有誰幫誰站台的問題。

對此，施正鋒今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「民進黨其實還蠻迷信，新竹現在差不多也是三分天下，畢竟民進黨現在是現任的，有優勢，那些利益是要延續下去的，所以民進黨不怕」，施正鋒也提及「現在民眾黨的部分，『政黨認同』正在上升，而傳統藍綠的『政黨認同』正在脫鉤，但新的人要去認同民眾黨，還是有時間落差」，施正鋒坦言，選舉也大概分「政黨認同」、「候選人」及「政見」這三部分，民眾黨的政黨認同目前正在增加，政見的部分則是大眾還沒開始檢驗民眾黨全國性的國家定位，所以候選人很重要，「民眾黨現在步步為營，母雞比較少」。