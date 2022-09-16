為防制境外資金透過地下管道滲透介入年底九合一大選，防堵犯罪集團設立洗錢水房移轉犯罪不法所得、地下賭盤影響選舉結果，警政署配合台灣高等檢察署與各地方檢察署，從9月5日至15日執行選前「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」，共查扣現金1億餘元，另清查不法金流高達400億餘元。

刑事局統計，全國警方在專案期間共查獲地下匯兌31件、嫌犯57人，查扣3258多萬元，清查匯兌金額89億餘元；查獲洗錢水房16件、嫌犯161人，查扣現金5310多萬元，清查洗錢金額81億餘元。

在掃蕩賭博方面，警方共查獲各類賭博案件361件1357人，其中包括網路賭博、六合彩簽賭、實體賭場等，但並未發現選舉賭盤，合計查扣現金3324多萬元，初步清查賭資達322億餘元。

警政署強調，將持續斬斷各種不法金流，以有效淨化選前治安，維護選舉活動公平順利進行。