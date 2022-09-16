高齡化社會悲歌！醫師蘇一峰今（16日）在臉書曝光1張圖，1名獨居老人的腳指甲多年未修剪，指甲已長到彎曲變形且發黃，老人因被發現門口的飯菜都沒吃，人員破門後發現老人倒臥在地，目前正救治中；蘇一峰說這是現今社會許多人「看不到的另一面」，直言獨居老人若自我照顧，會有很大問題。

北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰在臉書PO出1張照片，照片中1名長者的腳指甲已經許久未修剪，指甲已經長到彎曲發黃，上頭有明顯的髒污和疑似黴菌感染，蘇一峰該名長者是名獨居老人，平時都是自我照顧，是平時負責送飯的人員發現老人未吃飯，破門而入才發現老人已倒臥在地，緊急送醫救治。

1名獨居老人的腳指甲已多年未修剪，指甲已經長到彎曲變形且發黃，老人因為被發現門口的飯菜都沒吃，人員破門後發現老人已倒臥在地，目前正救治中。（翻攝自蘇一峰臉書粉絲團）

蘇一峰發文提到，獨居老人自我照顧有很大的問題，這也是現今社會許多人「看不到的另一面」，照片曝光引起網友震驚與不捨，紛紛留言「所以里長的角色很重要」、「這指甲應該超過兩年以上沒剪了，悲歌」、「這一腳…透露出多少年的孤獨」、「看了很難過，祝福他能早日康復」、「感謝善心人士」。

不過也有網友提到曾有醫師幫患者剪指甲，卻不慎引發感染而被告，蘇一峰也回應所以目前醫院都不敢處理，要請家屬處理比較安全，蘇一峰也提到「與其華而不實花錢搞免治馬桶政策，應該想想如何幫助這些獨居老人家」，因為這些其實也是衛福部的專業領域。