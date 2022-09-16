緬甸一名女醫生南美善（Nang Mwe San），2017年投入模特兒工作後，時常在社群分享大尺度辣照，因此被國家醫療委員會吊銷醫師執照，之後她專注從事模特兒工作，並轉戰成人平台「OnlyFans」，首月收入就有5萬美元（約台幣156萬），不過近日卻傳出她因傳播色情照片、影片盈利，遭到立案逮捕。

據當地媒體報導，南美善2年前透過中間人介紹，開始在成人平台「OnlyFans」發布色情照片與影片，且有牟利行為，今年8月遭軍警立案逮捕，除了她還有另一名女模特田溫喬（Thinzar Wint Kyaw）也遭逮捕。

而她們遭逮捕的罪名是違反《電子通訊法》，據悉，若罪名成立，最高可判7至15的徒刑。南美善是正統的醫學院畢業，畢業後也擔任醫生，但她27歲時開始投入模特兒工作，並時常在社群發布幾近全裸的性感照片，引起政府的不滿認為她「違背緬甸善良風俗」，2019年吊銷她的醫師執照。

之後她加入訂閱制的成人平台「OnlyFans」，成為容創作者，首月收入就有5萬美元（約台幣156萬），平均月收入則有數千美元。