年底台北市長選戰，由國民黨立委蔣萬安、衛福部前部長陳時中及台北市前副市長黃珊珊競逐，呈現「三腳督」局面。對此，臉書粉專《Tpoc台灣議題研究中心》今（16）日就指出陳時中的「馬桶宣傳片」、「盜圖爭議」及「疫苗採購爭議」對綠營的台北選情沒有絲毫幫助外，可能還會增加陳時中的「仇恨值」，導致選票流失。

Tpoc在臉書上指出，今年台北市長選戰局面三咖督，對陳時中來說，要鞏固綠營基本盤，加上以議題論述吸引中間、年輕選票，勝選機會就會大增。Tpoc也強調，縱使陳時中擁有高聲量、高能見度，幾波攻防中也扮演帶動話題的角色，但近期包括馬桶宣傳片及盜圖爭議等出包事件導致苦心經營「人設」崩壞，加上在野黨狂轟疫苗採購爭議，周玉蔻此次又高調掀起罵戰，無疑是提油救火、自己新開戰場。

Tpoc最後也直言，這樣不僅無法讓爭議劃下句點，對陳時中的選情沒有絲毫幫助外，可能還會增加陳時中的「仇恨值」，導致選票流失。