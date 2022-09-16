大陸男星喬任梁6年前驚傳因憂鬱症輕生逝世，得年28歲，他生前和女星陳喬恩是演藝圈裡出了名的好友，在喬任梁離開後的每一年陳喬恩都會發文悼念；今（16日）是喬任梁忌日，沒想到陳喬恩現身墓園祭拜，喬任梁父母親透露她每年都來，讓他們相當感動。

陳喬恩近日捲入桃色緋聞，但立刻透過工作室自清，今日也特地在IG上傳一張粉色天空照，連續6年以同樣的照片悼念摯友喬任梁；而喬任梁父母親在抖音上也分享今日到墓園祭拜的影片，發現陳喬恩一身黑出席，身旁還有帥氣老公Alan陪伴。

陳喬恩現身喬任梁墓園祭拜。(圖/ 摘自喬任梁媽媽抖音)

影片中陳喬恩和喬任梁母親抱在一起，互動就像是家人，她也拿起香站在許多花束中誠心地和到天上的摯友說說話；許多網友也在底下留言，表示陳喬恩堅持每年都現身，這才是真的友情，為此喬任梁父母親也證實，「喬恩、朱楨每年都來，真的很感動」。

其實陳喬恩和喬任梁因拍戲結緣，她曾透露喬任梁是她到大陸工作後，結交的第一個朋友，「你疼我就如疼女兒那樣寵著，你比我小卻總讓著我，你是個紳士。你總是想辦法給我驚喜」，因此在喬任梁離開後，陳喬恩沉默多日才發聲，看得出她有多心痛。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980