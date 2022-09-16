高科技化的現代，年輕世代手邊沒有電腦或智慧型手機幾乎無法過活，電腦、3C店也不斷林立，但就有網友疑惑，為何在偏僻、長輩居多的鄉下，環境髒亂、零件老舊的電腦店何以生存多年屹立不搖，引發討論，更有許多人跳出來曝光黑暗真相。

網友在PTT電蝦版PO文「鄉下老舊電腦店怎麼活的？」，他表示，不論在怎麼偏僻的鄉下，總會有一家招牌破亂、環境髒亂的電腦店，店內存放的硬體零件，還都是好幾年前的「骨董級」產品，平常也不見有人上門，為何還能在偏僻的鄉下屹立不搖數十年。

文章PO出後，引發鄉民熱烈討論，不少人回答：「鄉下電腦店房子通常都是自己，加減做也不會虧」、「吃祖產做興趣的吧，老家附近就有一間類似的」、「我有認識電腦店老闆，本身是包租公，電腦店就開好玩的」、「這種吃的是在地服務」。

許多知情的鄉民更是揭露當中黑暗真相，指出鄉下電腦店，其實通常都把附近的學校、公司行號都包了下來：「給你關鍵字：工廠、學校、機關、監視器」、「附近小公司工廠，電腦軟體硬體都被他包下來，這比市區跟連鎖店還賺好嗎」、「光印表機、墨水閘就不知道賺多少了」、「肥羊比你想像中多很多，利益好幾倍起跳」、「幫灌OS收1000、Office再1000、幫設網路600，油水撈不完」、「從長輩身上就撈不完了，何況兒孫還不一定懂，跟著被宰」、「會上網作功課的就不是這種店客群，但偏偏只是少數」。