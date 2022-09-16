蔡琴今晚在台北國際會議中心舉辦演唱會。（粘耿豪攝）

蔡琴今晚在台北國際會議中心舉辦演唱會。（粘耿豪攝）

蔡琴「就是要好新琴」演唱會今（16日）起連3晚在台北國際會議中心登場，這場演出因疫情延後3個月，昨終於和歌迷相聚，蔡琴整場妙語如珠，〈人生就是戲〉時幽默開起好友陳文茜的玩笑，笑陳不肯承認自己是老女人，接著自豪：「我就是老女人，不只老女人，我還是國際巨星。」但也因相隔3年再辦個唱感觸良多，唱完〈新不了情〉忍不住落淚。

蔡琴今穿咖啡金亮片套裝揭幕，胸前深V開到近肚臍，突破尺度風采依舊，開場唱完獻唱〈我等著你回來〉、〈南屏晚鐘〉，她迫不急待和大家敘舊：「剛在後台，嚇死我了，你們掌聲好短好可怕，好像我是廚子、你們是很餓的客人，要我快點出來。」同時流露興奮心情：「我跟你們說，3年過去了，我還是這麼漂亮。」希望歌迷享受整晚好歌，「然後帶著好心情回到家，照照鏡子看看『打不倒』的你」。

她整晚精心安排逾20首經典曲，透過8人編制樂隊串起「懷舊經典」、「電影經典」、「民歌輕快經典」及「文青經典」4段節目編排；昨晚總彩排時，蔡琴以「見男朋友」的心情形容與久違歌迷相會的感受：「我跟朋友說，我快緊張死了，朋友都不信，說我這麼有經驗，怎麼還會緊張？我跟你說，再有經驗，你跟你男朋友3年不見，終於要見面了，還是會心跳加快吧。」連3晚美聲吟唱為歌迷送上完美演出。