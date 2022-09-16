蔡英文總統表示，蔡其昌已經準備好了，今年選戰就從豐原把台中贏回來。（陳淑芬攝）

蔡英文總統表示，蔡其昌已經準備好了，今年選戰就從豐原把台中贏回來。（陳淑芬攝）

距離九合一選舉剩下2個多月，民進黨台中市長參選人蔡其昌首場造勢晚會16日晚間在豐原登場，以「台中動起來 團結拚勝選」為主軸。蔡英文總統表示，中央有預算、有規畫建設地方，蔡其昌已經準備好了，今年選戰就從豐原把台中贏回來！

蔡其昌第一場造勢晚會從豐原出發，田心公園現場湧入3000名支持者，由蔡英文總統、競選總部主任委員蘇嘉全領軍力挺，訴求綠營大團結力拚勝選。蔡英文、蔡總統分別提到與豐原的淵源，表示豐原是第二個家鄉！

蔡英文指出，豐原是蔡其昌從政的第一站，從民政局長至立法院副院長，一路走來都是最年輕，且可以賦予重任。4年來，台中應有的建設都在落後，需要有能力的市長，讓台中的進步跟上台灣進步的腳步。

蔡英文強調，中央有預算、有規畫要建設地方，蔡其昌已經準備好了，地方需要行動派的市長，最後71天，要集中能量支持蔡其昌，支持台中隊，今年選戰就從豐原把台中贏回來，讓蔡其昌帶領台中當中彰投的領頭羊。

蔡其昌也端出競選牛肉向老中青三代招手，包括老人敬老愛心卡、營養午餐免費、社會住宅及擴大租屋補貼等政見。同時他也批對手不做事只會包裝，讓台中捷運牛步以及空汙問題，這不是市長該有的態度。

蔡其昌表示，豐原是他第二個故鄉，從民代助理開始，就一起跟豐原鄉親作伙，最後70天從豐原出發，要從豐原贏回來，11月他若當選市長，12月就職典禮要辦在豐原，讓鎂光燈回到豐原。