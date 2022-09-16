【立綱氣象報報】14號颱轉西北進行 週日近日本南部

中度颱風「南瑪都」持續往西北移動，專家預估未來36小時其強度將達顛峰，有機會升等成強烈颱風，雖其路徑對台灣影響不大，但不可小看外圍環流影響，明日北部、東部及東南部仍要注意降雨。氣象主播戴立綱表示，下周二（9/20）南瑪都往日本移動時，北方冷高壓系統會為台灣帶來更強的冷空氣。

氣象局指出，明日各地秋高氣爽，白天溫暖微熱，高低溫約23至33度，南瑪都風的外圍水氣會為北部、東部及東南部帶來局部陣雨，其中東部及東南部雨勢較大，其他地區為多雲到晴，午後東北部及其他山區有短暫雷陣雨。

氣象局指出，明日東部及東南部雨勢較大，北部也有零星降雨。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局資料顯示，今日下午第14號颱風南瑪都升級為中度颱風，暴風半徑擴大為220公里，明接近琉球群島北方海面。臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急 》表示，南瑪都努力地把眼牆鞏固住，颱風眼變清晰，未來36小時其強度將達顛峰，有機會挑戰強烈颱風。在日本東方的副熱帶高壓導引下，其路徑將走拋物線，明日（9/16）穿過日本那霸東北方後，周日（9/18）下午登陸九州後貫穿日本全境。

氣象主播戴立綱表示，南瑪都對台灣不會有影響，周日（9/18）颱風北移時，北邊冷高壓系統接近台灣上空，為北部海岸線、東北角、宜蘭帶來零星陣雨，其他地區仍是好天氣；下周二（9/20）過後，會有更強冷空氣襲台，東北部偶有降雨，中部以北低溫會降到21、22度左右，早晚天氣偏涼。

氣象局粉絲專頁發文提醒，這個周末「風平浪不靜」，周六到下周一（9/17-9/19）往日本南邊移動的南瑪都，會將一波波的長浪送往台灣沿海，儘管岸邊晴朗、無風，但突然來襲的長浪恐會造成傷亡，呼籲基隆北海岸、東半部、綠島、蘭嶼、恆春半島沿海及馬祖等地的民眾要特別注意自身安全。