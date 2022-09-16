亞太電信今(16)日於全台實體及數位門市開賣iPhone 14、iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max三款新機。今日上午於Gt智慧生活台北三創門市舉辦首賣會，亞太電信董事長暨總經理陳鵬到場答謝果粉支持，提供前20名排隊民眾申辦5G指定資費享購機專案2萬元折價優惠，及MagSafe充電器、備份豆腐頭、無線行動電源三合一配件大禮包；前三名排隊果粉現場豪氣加碼專案價優惠，提高至每人折3萬元，加計配件等贈品，每人現賺近3萬5000元，慰勞果粉排隊辛勞。

首位排隊頭香果粉顏先生是亞太電信10年老客戶，從昨(15)日深夜約11點至Gt智慧生活台北三創門市排隊，「首次從安卓系統跳槽到iPhone陣營，這次選擇iPhone 14 Pro Max 512GB深紫色，覺得動態島很新奇，加上iOS系統穩定且電池續航力高非常吸引我。」顏先生興奮地從亞太電信董事長暨總經理陳鵬手中接下新機，原專案價31800元，亞太電信提供３萬元頭香驚喜加碼折扣，最終專案價只花1800元即帶走iPhone 14 Pro Max 512GB深紫色新機。

亞太電信董事長暨總經理陳鵬表示：亞太電信在3.5GHz共頻共網架構下，提供用戶80MHz大頻寬的5G世界級網速，搭配「單門號案」、「購機專案」等多元方案，滿足用戶需求。亞太電信近年持續導入數位科技，數位門市積極推動OMO虛實融合，提供申辦通訊服務最便利的管道。iPhone14新機搭配亞太電信5G方案，成為果粉聰明首選。

瞄準近年消費者單辦門號搭配空機趨勢，亞太電信推出單門號案限時3天限量200名優惠，即日起至9月18日於數位門市新申辦／續約指定5G單門號案，並於9月25日前完成作業者即享有iPhone14空機9折優惠。申辦時若選擇於全家便利商店進行新申辦購卡、驗證再加送300元全家購物金。

亞太電信進一步指出，電信專案合約長達3-4年，且高階手機的專案價資費門檻較高；亞太電信除了提供購機專案，同時提供「單購空機＋單辦門號」等多元選擇，數位門市單門號案，不僅語音優惠超大方，同時提供4G和5G多元資費，消費者可依據自己上網和通話需求申辦最適方案；此外，同時提供線上一鍵續約，巷口超商進行驗證、購卡服務，10分鐘完成開卡，自由、快速又便利。