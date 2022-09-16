民進黨台北市長參選人陳時中拍廁所「偷窺」影片之後，又提出教育理念「先玩一下，再來寫功課」的想法，也引發爭議。前民進黨立委郭正亮認為，陳時中老是出包，當出現一種現象，也就是人家只注意到他出包的地方，這就是他的麻煩，甚至不禁說，陳時中這樣就完蛋了。

郭正亮16日在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，陳時中每天都在變，每天都有被大家抓包的部分。他的爆點就是爬廁所看馬桶，讓人家覺得很好笑，他還在臉書貼文叫小朋友先玩，待會再做功課，結果所附的照片卻沒有看到臉；甚至他去掃街，跟攤販握完手，手就在褲子上抹。大家都注意到不太好的鏡頭，他已經引起爆笑，老是出包，當出現一種現象，也就是他不管做什麼事，人家只注意到出包的地方，這就是他的麻煩，甚至不禁說，陳時中這樣就完蛋了。

郭正亮接著指出，最後大家就沒有聽到陳時中主要的訊息，這個問題也要怪他自己，為什麼他主要的訊息出不來？原本陳時中是防疫指揮官，他去選台北市長，是要強調專業，比如防疫成績至少第一年不錯、EQ很高之類的。可是當防疫議題翻到疫苗舊帳，又扯到高端、BNT，慈濟又被捲進來，所以他不敢講防疫。

郭正亮認為，陳時中本來也想提出政見，當時他第一個政見是「內湖交通不好」，結果有一個南港里長跳出來嗆他，他就不敢談了，這個議題就不見了，他每個議題都撐不過兩天；陳時中第二個大議題是「都更」，本以為他要打這個議題，結果撐過兩天，又撐不下去了，因為台北市長參選人黃珊珊說，他根本做不到。

郭正亮指出，陳時中的防疫指揮官專業形象，因為防疫被質疑，就開始轉「人設」，一直轉一直轉，都沒有成功，轉到最後，最核心的問題變成「我是誰？」