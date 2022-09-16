全台最大Apple經銷商德誼數位Data Express，今日同步於全台36間門市販售iPhone 14系列新機，德誼數位總經理黃麗容表示：「今日的來客數較平日高出3倍，現場購機需求以iPhone 14 Pro 256GB深紫色為最多人購買。今年特別祭出頭香民眾1元加購新品Apple Watch Series 8，排隊人潮勝如過往。德誼數位也相當看好iPhone 14新機系列未來的銷售成績，預估將可帶動第四季的業績。

德誼數位並於三創門市現場舉辦獨家開賣活動，特別祭出1元搶頭香加購價值13900元的最新Apple Watch Series 8 (45mm)，前50名完成購機者，搭遠傳指定門號方案，限量加碼容量小升大，再享幸運扭蛋好禮，獎項包含AirPods Pro、三合一MagSafe無線充電座、頂級SPA體驗券等，三創生活會員再加碼贈500元禮券。

德誼數位今早9點即準時開賣，排隊人龍蔓延至旋轉樓梯，總經理黃麗容驚喜現身，發送焦糖蘋果給現場辛苦排隊的民眾，本次頭香由21歲的李先生購得一支iPhone 14 Pro Max深紫色 256GB，因被頭香1元加購Apple Watch Series 8的超值優惠所吸引，前一天傍晚便至三創門市排隊。除了很喜歡此次的新色深紫色，也非常期待新功能動態島，因此選在第一時間優先購入新機。