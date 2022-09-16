一名定居澳洲的英國男子日前聲稱自己是查爾斯國王的私生子，母親則是新王后卡蜜拉，因聽聞「奶奶」伊麗莎白二世駕崩消息相當難過，跟所有失去親人的普通人一樣感受，更要求進行DNA鑑定證明擁有王室血脈。

😯¡Hijo perdido!



Simon Charles Dorante-Day, un ingeniero que vive en #Queensland, Australia, dice ser el hijo perdido del ahora rey Carlos III y la reina Consorte Camila.#ElNuevoDiarioRD pic.twitter.com/EA4L6fWf73 — El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) September 15, 2022

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)14日報導，來自昆州(QLD)的56歲男子西蒙(Simon Charles Dorante-Day)自稱8個月大時被收養離開英國，奶奶臨終前特別交代一句話，「你是查爾斯和卡蜜拉的私生子」，多年來試圖寫信給女王，甚至要求走上法庭，不過都未曾收到來自王室的回應。

堪比八點檔一樣精采的劇情曝光後，西蒙與查爾斯國王的人像對比照已經在網路上掀起熱議。西蒙表示，「我不想有這種感覺，但至少給出一個答案，認我吧!」當看到威廉王子被授予「威爾斯親王」(Prince of Wales)的身分，他第一個想法是「我的答案呢?DNA測試呢?如果你不是我父親，證明它!」

報導指出，西蒙的養祖父母過去曾為王室和菲利普親王工作，1965年查爾斯與卡蜜拉舊情復燃，他便在隔年(1966年)呱呱墜地。堅稱卡蜜拉扶養他至8個月大，期間靠著保鑣和王室內部的幫助與世隔絕。然而，隨著年齡、體型漸大，秘密已經難守，還沒1歲，工作人員就安排了一對澳洲養父母將他帶離英國。