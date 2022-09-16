一名定居澳洲的英國男子日前聲稱自己是查爾斯國王的私生子，母親則是新王后卡蜜拉，因聽聞「奶奶」伊麗莎白二世駕崩消息相當難過，跟所有失去親人的普通人一樣感受，更要求進行DNA鑑定證明擁有王室血脈。
根據《每日郵報》(Daily Mail Online)14日報導，來自昆州(QLD)的56歲男子西蒙(Simon Charles Dorante-Day)自稱8個月大時被收養離開英國，奶奶臨終前特別交代一句話，「你是查爾斯和卡蜜拉的私生子」，多年來試圖寫信給女王，甚至要求走上法庭，不過都未曾收到來自王室的回應。
堪比八點檔一樣精采的劇情曝光後，西蒙與查爾斯國王的人像對比照已經在網路上掀起熱議。西蒙表示，「我不想有這種感覺，但至少給出一個答案，認我吧!」當看到威廉王子被授予「威爾斯親王」(Prince of Wales)的身分，他第一個想法是「我的答案呢?DNA測試呢?如果你不是我父親，證明它!」
報導指出，西蒙的養祖父母過去曾為王室和菲利普親王工作，1965年查爾斯與卡蜜拉舊情復燃，他便在隔年(1966年)呱呱墜地。堅稱卡蜜拉扶養他至8個月大，期間靠著保鑣和王室內部的幫助與世隔絕。然而，隨著年齡、體型漸大，秘密已經難守，還沒1歲，工作人員就安排了一對澳洲養父母將他帶離英國。
文章來源：Aussie who claims he is Charles and Camilla's lovechild says it is 'a kick in the face' to see William named Prince of Wales and insists he will bring legal action to prove his heritage despite Queen's death
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