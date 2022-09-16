受到全球矚目的習近平與普丁的會晤結束後，全球都關注在烏克蘭戰爭持續之下的中俄關係發展。美媒《紐約時報》引述專家分析指出，對烏克蘭戰爭的擔憂凸顯中俄關係局限性，從習普會後中方發表的聲明顯示，這是多年來中俄兩國戰略關係最謹慎、最低調的表態，普丁應該很清楚中共對他支持的限度在哪裡。

《紐約時報》指出，俄羅斯總統普丁承認中國對俄羅斯在烏克蘭的戰爭存在「疑問和擔憂」，這是一個比較隱晦但值得注意的表態，表明莫斯科缺乏其在世界舞台上最大、最具影響力的夥伴的全力支持。

報導說，這次習普會晤是俄烏戰爭以來的首次，在俄羅斯上週在烏克蘭東北部遭遇恥辱性的軍事挫敗後，兩位領導人沒有展現出對共同抗西方的團結姿態，而且公開講話的調子也不一致——習近平對烏克蘭隻字未提。普丁在會議開始時的電視講話中「高度讚賞中國朋友在烏克蘭問題上的公平立場」，﹂我們理解你們在這方面的疑問和擔憂。」

俄烏戰爭已將近7個月，在烏茲別克的上合組織峰會上，普丁發現自己陷入了嚴峻的政治困境。在國際上，西方繼續加大對克里姆林宮的制裁，習近平也明顯地拒絕公開支持這場戰爭，儘管先前習近平曾表態兩國之間的友誼「沒有上限」。

中方在習普會晤後的聲明中表示：「中方願同俄方一道努力，體現大國擔當，發揮引領作用，為變亂交織的世界注入穩定性。」約翰霍普金斯大學高級國際研究學院教授謝爾蓋．拉琴科表示，該聲明似乎是在向「俄羅斯人發出譴責，他們的行為不像一個大國，他們正在製造不穩定」。北京人民大學國際關係教授時殷弘則說，這是「習近平多年來對兩國戰略關係最謹慎或最低調的表態」。

報導指出，儘管如此，因戰爭而受到西方制裁的莫斯科正在尋找新的進出口市場，中國仍然是它的重要生命線。卡內基國際和平基金會高級研究員亞歷山大．加布耶夫說，這種支持「對俄羅斯非常重要」，他還說，相信克里姆林宮「很清楚」中國支持的限度所在，因為「獲得西方技術、市場和資金對中國來說至關重要」，習近平無法再給普丁更多的支持。

時殷弘教授說，幾乎可以肯定，習近平和普丁幾個月來一直保持著定期溝通，彼此都很了解。「過去200天裡通過網路有過很多對話，所以和普丁對話遠遠沒有那麼重要或者必要」，他還說，「而且俄羅斯目前在軍事上的失敗讓中國更有必要保持謹慎，在軍事上不介入。」