三星電子宣佈最新環保策略，在2030年以前，其DX事業群的所有營運據點實現淨零排放（範疇1＆範疇2）；在2050年以前，其全球營運據點－包括DS事業群實現淨零排放。DX事業群旗下涵蓋消費性電子業務，包括行動通訊、影像顯示、數位家電、網路和健康醫療器材等事業部，而DS事業群則涵蓋記憶體、系統LSI、晶圓代工事業部。

此外，三星電子已加入全球再生能源倡議組織RE100，以達成100％使用再生能源為目標。為落實此項承諾，三星計畫在未來五年內，在其佈局的韓國以外海外市場，以再生能源滿足整體營運用電需求。

三星電子副主席暨執行長韓宗熙（Jong-hee Han）表示：「氣候危機是現今人類面臨的最大挑戰之一，坐視不管的後果將難以想像，地球上的每一份子，包括民間企業與政府，皆應貢獻一己之力。三星藉由提出全面性的計畫，包括減少溫室氣體排放、實施新制定的永續措施，及開發有益環保的創新技術和產品，積極因應氣候變遷造成的威脅。」

三星的環保計畫涵蓋至企業層級，從原物料的取得、回收與廢棄處理，於整個產品生命週期中，全面強化資源再循環利用。該計畫亦詳細闡述其對新技術的投資，以減少生產過程排放的溫室氣體，並降低消費性產品的功耗。三星另規畫研究碳捕獲與利用技術，消滅對人體有害的空氣懸浮微粒。

三星體認到，環境永續有賴於創新之道，因此三星計畫在2030年以前，將為推動環保措施挹注超過7兆韓元資金，投資領域包括：減少製程排放的溫室氣體、節約用水、擴大回收電子廢棄物、減少污染物；而此金額並不包含擴大再生能源使用的相關成本。

三星電子計畫在2050年前，實現直接和間接淨零排放的目標，而DX事業群則將提早在2030年前達標。根據2021年的統計數據，三星預估若能實現直接與間接淨零排放目標，將能減少約1700萬公噸的二氧化碳當量（CO2e）排放量。

為了成功達陣，三星將針對有益減少碳排放的處理設施，大力投資相關創新技術。三星計畫開發新型技術，以大幅減少製程氣體（半導體製程副產品），並在2030年前於半導體生產線安裝處理設施。三星將繼續擴大廢熱利用設施，並考慮引入電熱源，以減少液化天然氣鍋爐的使用。