蔡琴今晚開唱忍不住落淚。（粘耿豪攝）

蔡琴今晚開唱忍不住落淚。（粘耿豪攝）

蔡琴「就是要好新琴」演唱會今（16日）在台北國際會議中心登場，相隔3年再辦大型個唱，她坦言疫情期間「不能看到你們（指歌迷）好痛苦」，唱完〈新不了情〉忍不住落淚，哽咽地說：「謝謝大家，我想主要的兇嫌是薩克斯風手吹得太好了，唱這首歌這麼多次，我盡量告訴自己不要哭，結果結尾洶湧出來。」

蔡琴身穿咖啡金亮片套裝揭幕，胸前深V造型開到近肚臍，突破尺度風采依舊；她整晚精心安排逾20首經典曲，透過8人編制樂隊串起「懷舊經典」、「電影經典」、「民歌輕快經典」及「文青經典」4段節目編排，希望歌迷享受整晚好歌，「然後帶著好心情回到家，照照鏡子看看『打不倒』的你」。

除了經典好歌，鮮少在台上自彈自唱的蔡琴更露一手彈吉他才華，送上英文老歌〈DONNA DONNA〉，謙虛表示：「我的這一生很少彈吉他，念大學時人人都要會彈吉他，但我只會4個和弦，沒想到當年就不小心唱紅〈恰似你的溫柔〉，可是至今沒有人教我彈第5個和弦，所以現在看到有人彈吉他自彈自唱，就羨慕得不得了。」65歲的她透過此次演出圓了多年夢想。