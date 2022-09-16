1名網友平時只要女友說在安全期（女性因月經週期，會有期間不易受孕），就會無套性交，日前女友卻意外懷孕，他原本不信是他的孩子，懷疑女友劈腿，但一驗DNA果然是他的，女友想生下來，還說墮胎傷身，要求他負全責，他則罵「我現在真的好煩，早知道就不要相信那個臭X娘的鬼話了」。

該網友在臉書「靠北女友2.0」發文表示，他與女友交往半個月，1周大約會嘿咻9次，女友每次只要到「安全期」時就會跟他說，2人就會無套，近日女友意外懷孕11週，並向他坦言月經已很久沒來，他因此懷疑女友劈腿，向女友稱父母想確定孩子是他的，要求驗DNA，結果出來真的是他的孩子。

該網友希望女友墮胎，但女友不肯，連女友父母都認為他在欺負人，說墮胎很傷身；他說不想被孩子綁死，也不希望孩子出生後很辛苦，且是女友稱安全期才無套，如今意外懷孕卻是他負全責，他說會出墮胎費，但對方還是不肯，發文「你們還想要我怎樣？我現在真的好煩，早知道就不要相信那個臭X娘的鬼話了」。

其他網友留言「交往半個月，但懷孕十週？」「都2022年了，為什麼你還相信安全期這種不靠譜的東西」，也有不少人痛批原PO「真希望不是小孩被拿掉，而是你被拿掉」、「不要只會想爽，一有事就在推托」、「你要不要把XX剪了，我幫你出手術費」、「聽你這麼說！拿掉吧，很怕小孩將來智商會被遺傳」。