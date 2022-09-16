台南市長黃偉哲表示，台南新營親子嘉年華，將在17日登場，並重磅邀請YOYO家族全明星，到現場與小朋友們同樂。(摘自黃偉哲粉專)

台南新營親子嘉年華，將在9月17日登場。台南市長黃偉哲對此表示，當天重磅邀請了YOYO家族全明星，包括最萌的妙妙犬布麗、粉紅豬小妹，以及最新亮相的泰迪熊大冒險，都將來到現場與新營小朋友同樂。

新營親子嘉年華來了！黃偉哲16日在臉書粉專表示，爸爸媽媽看過來，YOYO家族全明星陣容，周六要來到台南新營囉！新營有全台南最好的親子悠遊館，爸爸媽媽們去過都「呵咾o-ló」，這周末他們更首次在新營舉辦親子嘉年華，重磅邀請YOYO家族全明星來與新營小朋友同樂。

黃偉哲接著表示，有最萌的妙妙犬布麗、粉紅豬小妹，還有最新亮相的泰迪熊大冒險，喜歡守在電視機前看卡通的小朋友們，千萬不要錯過了。台南親子嘉年華舉辦時間為9月17日早上9點到下午4點，地點在:新營體育場(228公園前綠地)。

黃偉哲也在該貼文底下留言表示，「免費入場，人來就好」。網友紛紛說，「辛苦市長了，明天一定好好享受活動」、「衝一波」 、「估計一定又是塞爆」、「謝謝市長的分享」。