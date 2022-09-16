中租控股（5871）旗下「zingala銀角零卡」16日在高雄舉辦「會動的文藝復興貴賓之夜」，邀請200位南台灣會員與廠商，享受沉浸式體驗的藝文之旅。仲信資融資深副總經理陳瑞興指出，9月推出「zingala商城」新版，以及機車產業數位收款服務，讓合作商戶免費運用，未來也將持續優化數位服務，回饋會員與商戶。

陳瑞興在「zingala銀角零卡X會動的文藝復興貴賓之夜」開幕致詞時表示，zingala銀角零卡目前已有100萬會員數，總會員數可望在年底前達110萬，目標2025年擁有250萬會員；現有合作的消費場景2萬家，目標2025年達4萬家，在台灣先買後付（BNPL）市場穩居領導品牌。

依據zingala銀角零卡內部統計，今年1~8月的分期業績中有10％來自zingala商城，成功交易的訂單中，87％來自於數位進件。目前已經做到60 ％智能徵審，70％的數位招商。為提供合作商戶更完善的網路開店服務、更好的收款體驗，zingala銀角零卡持續不斷優化商戶端的 APP 與後台操作功能，支援合作商戶拓展業績。

包括，9月推出zingala商城的微電商新版本，協助線下實體商店，無需支付上架費用，即可將優質商品在zingala商城銷售；此外，也推出機車產業數位收款服務，提供給合作的機車商戶運用，也完全無需額外支持費用。

zingala銀角零卡透過策展合作，不論在現場還是線上購買藝展周邊商品，皆可以「先享後付」，滿足消費者小額支付、大額分期的需求，現場結帳購買最高享12期0利率。為增進新用戶的良好體驗，現場掃碼下載零卡APP，10分鐘內可取得最高萬元額度，選購會動的文藝復興各項商品，如展覽門票、百花大教堂雨傘、蒙娜麗莎的馬克杯、德爾菲女先知背袋、天使提袋等等週邊商品，零卡會員享有購買套組優惠價。

「會動的文藝復興—沈浸式光影藝術展」在高雄國立科學工藝博物館展出至10月6日止。這場策展由台灣、義大利與美國團隊攜手合作，集結全球36家博物館、美術館以及私人珍藏珍品，搜羅文藝復興時期達文西、米開朗基羅、拉斐爾、卡拉瓦喬等24位大師、200多幅史詩名畫。

本次策展結合科技，讓名畫動起來，例如世界文化遺產聖母百花大教堂的巨幅穹頂壁畫「末日審判」，運用原尺寸仿真、AR介紹加上540度環場、穹頂圓弧投影，再加上磅礡的音樂、造景，帶給民眾視覺加聽覺、藝術加科技的沉浸式體驗感受。