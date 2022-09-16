邁入第29年27屆的捷安特盃自行車活動，今年再度以「玩騎x頑騎2.0」與為主題系列活動設計融入了挑戰、玩樂、旅遊、美食、美景、人文、家庭打造一場自行車盛宴，主辦單位更重新設計整體賽事的路線與動線，結合麗寶國際賽車場通過CIK-FIA認證的國際級賽道，因為活動第一次騎上麗寶賽車場，報名者都迫不及待下場體驗。

今年系列活動分為三個主題，分別為9月17日大小鐵人二項、PUSHBIKE童樂會與9月18日LIVDAY心騎天公路挑戰賽，並以推動全民Cycling概念出發，透過1+1、1+E的概念，帶上家人、身邊重要的人，甚至騎上最夯的E-BIKE一同來參與騎乘活動，賽事的舉辦上，都是由全家大小都能參與的活動來做規劃，從小小孩的PUSHBIKE，到迷你鐵、小鐵人、與自己競賽的大鐵人兩項，以及專為女性舉辦的LIV DAY公路挑戰賽。

與LAVA鐵人公司合作的鐵人兩項活動以「自行車x路跑x家庭」的主軸設計，帶領參賽者感受山海線的人文與人情味，跑步路段主要以麗寶國際渡假園區的路線設計，更大幅提升跑步的安全性與舒適性，小鐵人跑騎跑路線完全在G2賽道內，終點設置於G2賽車場更是賽事的亮點之一，讓參賽選手可以如英雄般在賽道上接受大家的恭賀與擁簇完賽，前年參賽的小鐵人組別更可看到父母一同陪跑，或是整個家庭一起歡樂進入終點的動人畫面，因此今年吸引超過200位參賽小鐵人組別。

「LIVDAY心騎天」是LIV自行車品牌年度魅Liv騎跡系列中的主要活動，今年以「玩騎x頑騎」為出發規劃了45K輕遊組與75K挑戰組，輕遊45K玩騎組以透過沿途的美景及打卡景點，讓大家用不同速度去體驗中台灣的美，盡情享受「美食、美景、人文」真的好好「玩」騎一番，75K則帶領報名者從台中的海線進入苗栗通霄心形公路山區，並延著銅鑼、三義等地區回程至麗寶落羽松大草原，體驗閩南與客家不同的農村文化與山海風光。