中信兄弟鄭凱文今天再度擦亮「屠龍手」稱號，先發7局僅失2分，率隊以3比2擊敗味全龍，鄭凱文拿下本季第7勝也是今年首度從龍隊手中取勝，中止跨季對戰龍隊5連敗。

鄭凱文去年從龍隊手中拿下5勝，今年對戰卻是一勝難求，賽前4次交手吞下3敗，自責分率還高達5.14，但今天他雖然被敲出7支安打但都只是短程的一壘安打，最終用91球投7局，僅失2分拿下勝投、近期個人6連勝，也獲選單場MVP。

總教練林威助認為，鄭凱文近期控球較為穩定，失投球減少，加上被敲出的安打都是短程安打，還能製造雙殺化解危機。

終於拿下本季對戰龍隊手勝並中止跨季對戰5連敗，鄭凱文坦言自己並未注意到這部分，「下半季剩下沒幾場，每場比賽都很重要，上場就是要想辦法贏球，今天沒有讓他們打長打，這部分有做到是最好的地方。」

而龍隊先發投手「龍王」王維中此役用96球投6局，投出3次三振、2保送，被敲6支安打、失3分，雖繳出優質先發但仍吞下本季第5敗。