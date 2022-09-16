旗山分局偵查隊黃姓偵查佐日前駕駛偵防車到旗美商工執行校園安全訪視，中午勤務結束離去後，於美濃區中興路二段與福義街口與鍾姓重機車騎士發生擦撞，造成鍾男受傷送醫治療，雙方駕駛經檢測後均無酒精反應，至於詳細事故發生原因，為避免爭議交通警察大隊已指派六龜分隊處理，另由警察局刑事鑑識中心派員到場採證，以釐清事故發生原因。

旗山分局表示，經檢視發生交通事故偵防車內之行車記錄器，因主機循環錄影設定，不明原因設為關閉，造成記憶卡滿檔後，即不再記錄影像，旗山分局已向該部偵防車管理人員追究責任，並通報各單位，立即全面檢視警用車輛行車記錄器設定循環模式，回報業務單位，並全面督導執行。

旗山分局分局長洪榮敏在獲悉事故發生第一時間，立即率領所屬幹部，前往旗山醫院慰問探視傷者和家屬，並先致贈慰問金，指派專員在醫院專責陪同家屬，協助傷者治療事宜，另為傷者申請醫療照護，以及相關保險理賠，旗山分局後續將全力協助，請醫院給予傷者最好的照顧。

旗山分局也向上級報告指派員警到交通事故現場勘察，啟動交通事故防制策進作為，確實檢討事故成因，避免類似事故再次發生。