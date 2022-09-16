中信兄弟福來喜腳程曼眾所皆知，連他自己都自認自己不是快腿，但他繼上周跑出來台首次盜壘成功，今天又偷點跑出內野安打，賽後他笑著說：「大家都知道我腳超級快的吧？從現在起大家可能會都注意我了。」

福來喜今天蹲捕時2次被擦棒球打到手，賽後右手包一大包進行冰敷，對於媒體關心手傷情況，他毫不猶豫的說：「我的手很好。」也強調，就算教練明天要排他繼續蹲捕也沒問題，「身體沒有太大問題，當下被打到有點不舒服，但也不到痛。」

談到7局上那次突襲短打，福來喜表示，那時看到三壘手守得比較深，自己靠著比賽直覺突襲短打，「突襲短打是比賽一部份，我之前在國外也曾這樣過。打者如果幾天沒有安打，自己也要想盡辦法上壘。」他也提到，由於今天分差接近，自己更要想辦法盡量上壘。

看到福來喜那次短打，總教練林威助也給予讚美，「他點得不錯，第一時間還想說他怎麼會點，原來是三壘守比較後面，之前看到他在墨西哥聯盟也有短打，覺得點得還不錯。」

先是盜壘又有突襲短打上壘，一改外界對他「腳慢」的印象，福來喜笑著說：「現在大家可能都會注意到我，後來9局上場打擊時就發現三壘手守得比較前面，我想以後我上壘後，一壘牽制應該也不會少了。」