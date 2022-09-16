對於民進黨台北市長候選人陳時中又在臉書貼出吃小吃的照片，還提到吃小吃是他的日常生活一事，國民黨台北市議員候選人高揚凱指出，大家都知道，讓偉大的防疫指揮官阿中部長翻車的，就是紅酒高歌事件。高揚凱強調，讓政治回歸誠實，請阿中部長正視自己內心真實的樣子，不要再假扮別人強裝自己是一個首都市長的候選人，強摘的瓜不甜

高揚凱今（16）日在臉書認為，紅酒高歌，不僅在當時違反了衛福部自己的防疫規範，還讓陳時中的人設翻車，從民進黨全力打造任勞任怨的防疫指揮官，變成跑攤夜夜笙歌兩面部長。所以，在陳時中宣布要參選台北市長後，他的政二代團隊就不斷地讓陳時中到處去吃小吃，同時還攻擊蔣萬安委員，說他吃小吃的樣子不夠自然。

高揚凱直言，這就是民進黨一貫的政治操作手法，無所不用其極的去分化台灣社會，抹黑對手，目的就是為了要勝選，而並不是為了百姓的福址而努力。且民進黨已經全面執政長達六年，全台灣最大的權貴，除了民進黨以外，想不到其他的選項。

高揚凱怒指，為了扶植高端，拖延疫苗採購，還處處設限，不讓慈濟這些民間單位，自行購買疫苗。擁有這麼大的權力，卻不是用在為人民的健康與性命著想，而是處處想著自己民進黨著政治利益。「這不是專橫的權貴，什麼才是權貴？」

高揚凱表示，他雖然年輕，但也聽過當年經國先生有許多的民間友人，幾乎全台灣各處，都可以找到經國先生與民間好友共餐，吃各地美食，關懷民眾的行蹟舊事，已故的孫運璿院長，簡樸平實，節儉度日，在位時絕不多取分毫，為國為民，鞠躬盡瘁。揚凱的好鄰居馬英九總統向來節儉，舊衣舊鞋縫補，當年也遭受到民進黨側翼的無情抹黑攻擊，嘲笑馬總統寒酸。

高揚凱說，怎麼做一個誠實正直的人，卻是一個人自己能夠後天選擇的生活方式。陳時中部長，當時被爆料私下的酒局是如此的豪放，宴飲高歌、杯觥交錯，今天為了取得首都市長大位，又想要靠著強調吃小吃，來營造親民簡樸的形象，先不論營造形象的手法粗糙，還盜取部落客的素材，單純看看喝紅酒高歌的影片，相信所有的選民都會覺得有些虛情假意，難以接受。

高揚凱呼籲，讓政治回歸誠實，請阿中部長正視自己內心真實的樣子，不要再假扮別人強裝自己是一個首都市長的候選人，強摘的瓜不甜，臉書上又是廁所偷看，又是夜店調酒，又是酒吧舔耳親吻，又是愛吃小吃，一下子拔竹筍，一下子又跑去打擂台，如此錯亂虛假又衝突的人設，都顯示出陳時中和他的團隊，不僅缺乏經驗，還充滿矛盾，想要四處蹭選票的意圖昭然若揭。

高揚凱最後強調，以台北市民的民主素養，是絕對不會輕易的被陳時中和他的團隊，就這樣靠著四處調酒、偷看、玩耍，白白騙走手上保貴的一票。