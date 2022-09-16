據英國《太陽報》15日報導，烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）將出席英國預定19日為女王伊麗莎白二世舉辦的葬禮。

有消息人士對《太陽報》稱，「英國是烏克蘭最堅定的盟友之一。她出席葬禮是（兩國）友誼和相互尊重的象徵。」不過，《每日電訊報》報導說，烏克蘭政府暫未對該消息作出回應。

英女王伊麗莎白二世的國葬19日於西敏寺舉行，預料有2200名賓客出席，包括外國王室及大約500名政要，將成為英國數十年以來，最多外國元首到場出席的國葬級別活動。

據媒體報導，英國不會邀請俄羅斯、白俄羅斯和緬甸代表參加女王的葬禮。據塔斯社報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）15日發表聲明稱，英國以俄對烏特別軍事行動仍在持續為由，決定不邀請俄方代表出席女王的葬禮。她批評稱，英方此舉是「非常不道德的」。