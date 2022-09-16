國民黨安南區市議員參選人童小芸（前方帶白手套者）與台南市長參選人謝龍介（後方帶白手套者）在造勢晚會中一起進場。（程炳璋攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩16日到安南區與國民黨台南市長參選人謝龍介合體，為謝龍介與童小芸聯合競選總部成立造勢，藍營南台灣雙城首長參選人首度合體，柯志恩高呼，即使2都綠到出汁，戰役難打也要拚到底，讓濁水溪以南再現藍天。

柯志恩感概，高雄與台南兩都政治情況相似，民進黨已長期執政20、30年，4年前韓國瑜打下高雄市，卻遭罷韓、補選、公投等一連串挫敗，尤其去年公投，國民黨在高雄、台南都輸很多，讓全台的票數因此翻盤。

柯志恩提到，高雄、台南的政治版圖同樣綠到出汁，她仍願與謝龍介一起站出來，直言選舉可以失敗1次，但不能輸掉魄力，明知戰役不好打，也要拚到底。

柯志恩批評民進黨做得有夠爛，年底一定要用選票來教訓民進黨，用選票告訴大家，濁水溪以南綠草不會叢生，藍天一定再現。

國民黨前主席江啟臣也到場，疾呼若民主政治，若政黨長期不輪替，不僅會生鏽，還會腐敗，呼籲台南市民要用選票翻轉台南市長期的綠色執政。

謝龍介強調是最有魄力的市長參選人，提到台南市出生人口逐年降低，今年預估已不到9000人，除了主張老人健保與營養午餐免費，更主張首胎生育補助3萬元，第2胎補助5萬元，並稱當選只做4年，要把4年市長當作8年來做，勢必讓鄉親懷念40年。

謝龍介疾呼11月26日要與柯志恩同時當選台南市長與高雄市長，2人要在12月25日同時就職。

謝龍介與童小芸安南區聯合競選總部成立來了約3000名支持者，童小芸說明棄選「穩上」的中西區、北區市議員，選擇安南區參選的原因，是因2年前參選立委選舉時，在安南區拿下3萬票，因此選擇參選安南區市議員，回應安南鄉親的支持。