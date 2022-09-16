44歲大陸女星秦海璐，22歲就憑著電影《榴槤飄飄》，一舉奪下金馬獎最佳女主角、最佳新演員兩項大獎，之後因精湛演技在演藝圈站穩實力派演員地位，近日她在直播時，發現畫面有些朦朧，就要工作人員關掉直播，霸氣喊「都這歲數了還要什麼美顏啊」，大方露出真面目，讓網友都狂讚太帥了。

秦海璐今(16日)晚和《她們的名字》劇組連線直播，一開播就直呼「這怎麼這麼矇啊？開美顏了嗎？」並要工作人員幫忙關了，「都這歲數了還要什麼美顏啊」，關了後還表示這樣才自然。

秦海璐美顏前(左圖)後(右圖)幾乎沒太大差別。(圖／取自微博)

只見秦海璐美顏前後其實沒太大差距，狀態根本超好，讓網友看了都直誇「顏值真的抗打，難怪不用開美顏」、「姐真的太Real了」、「姐姐超有自信，被圈粉了」、「皮膚狀態真的太好了」、「又顏又有實力」、「好喜歡這樣自信的女神」。

秦海璐44歲仍保養得宜。(圖／取自秦海璐微博)

中央戲劇學院出身的秦海璐，和章子怡是同班同學，當時兩人和梅婷、胡靜、曾黎、袁泉、張彤、李敏並稱中戲「八大金釵」，2000她年藉著電影《榴槤飄飄》，奪下金馬獎最佳女主角、最佳新演員2大獎，漸漸打開知名度，拍過不少知名影視作品，精湛演技深得人心，在演藝圈樹立自己的地位。