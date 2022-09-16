俄烏戰火延燒超過半年，俄羅斯遭西方實施出口管制，包括軍事設備所需的晶片幾乎被斷供。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）日前發表國情咨文時，除了讚揚對烏克蘭抗俄取得的成功外，還提到西方制裁的成果，俄軍不得不從洗碗機、冰箱中挖取晶片來維修軍事設備。

《歐洲新聞》為馮德萊恩14日的談話做重點整理，有關俄烏衝突的部分，她首先讚揚烏克蘭抵禦俄入侵的表現，稱之為「英雄國度」。馮德萊恩說，「今天，勇氣有一個名子，名為烏克蘭」、「普丁必敗，而歐洲會獲得勝利」。

接著馮德萊恩承諾，歐盟將持續對俄實施制裁，普丁也會為他所做的付出高昂的代價，俄羅斯工業已經陷入困境，「俄軍正從洗碗機和冰箱挖取晶片以維修軍事設備，因為沒有半導體了」。她補充，克林姆林宮正使俄羅斯經濟步入脫鉤的道路。

值得一提的是，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）早於5月中旬即透露，烏克蘭從繳獲的烏軍裝備上，發現大量的消費性電子產品晶片，「西方的制裁已經迫使俄羅斯取用洗碗機、冰箱等家用電器的晶片，用以維護軍事設備」。

雷蒙多6月底指出，自實施出口限制以來，美國和盟友的制裁已近乎斷絕俄羅斯達90%的晶片供應，俄羅斯沒有製造導彈、坦克等武器所需的晶片。