台北大眾交通路網發達，手持悠遊卡就能四處趴趴走，不過卻有網友抱怨，自己曾被公車司機要求「投幣補負數差額」，這則貼文更意外釣出許多有相同經驗的苦主。其他網友解釋，當悠遊卡餘額為負數時，會由捷運或公車代墊一次，不過某些特殊情況是無法代墊的。

原PO在《Dcard》上發文表示，最近搭公車時悠遊卡的餘額不到12元，下車刷卡時被扣到變成負數，而這時司機略微不爽地叫住原PO，但礙於上下車人潮眾多，司機似乎不方便多說什麼，而原PO也逕自下車。

後來原PO才想起，自己過去也曾發生過類似的狀況，當時公車司機還要求她投現金補車資，讓她感到納悶，明明在加值悠遊卡時，就會被扣掉負數的金額，為何還需要再另外投錢。

此文一出，意外釣出許多苦主留言回應，「我也被騙過！」、「欸我也遇過司機叫我補錢，完蛋被騙到」、「司機超兇叫我投20，還說什麼基本錢，我那時嚇到就投了，下車才覺得不對勁」、「我之前也有被講過！還被罵說幹嘛不儲值」、「小時候也發生一模一樣的事情，不懂事就乖乖投錢了」。

不過也有網友認為，這當中或許有些誤會，他分享悠遊卡公司提供的資訊，悠遊卡所有票卡種類都適用代墊機制，但僅限於搭乘大眾運輸交通工具代墊一次，以60元內為限；段次公車若第一段已代墊過，第二段票則無法再代墊扣款；而里程客運上下車都得感應設備扣款，因此上車時無法使用代墊功能。