韓國元祖級女團S.E.S在1990年代紅遍全亞洲，現代不少明星都把她們當偶像崇拜，但3名成員中的Shoo（柳水永）2018年爆出欠下高達7.9億韓元（約新台幣2千萬元）賭債，形象跌落谷底；現年40歲的Shoo直到今年初才向大眾道歉，4月轉戰直播圈，賣弄肉體操作又惹議，在神隱近5個月才又回歸，恢復保守端莊模樣，並透露已還清債務。

S.E.S是SM娛樂在1997年推出的第一個女團，由Sea、柳真及Shoo組成，她們從出道就獲得巨大成功，在2002年結束團體活動；之後更被視為韓國90年代最具代表性女團，還變成後輩女團的典範。不過，2018年Shoo被爆出在海外賭場涉嫌非法賭博，還欠下7.9億韓元（約新台幣2千萬元）賭債，最終判賠債主3.46億韓元（約新台幣9百萬元）。

Shoo（圖左）在4月直播時穿了胸口挖洞的衣服，不時彎腰露出傲人上圍惹議，被砲轟墮落了；在神隱近5個月後，Shoo（圖右）回歸穿著也變保守。(圖/ 摘自Shoo直播頻道)

而Shoo隔了4年，今年初才在IG曬出手寫道歉信，表示自己為了還債到處打零工，對於自己晚了4年道歉也很對不起粉絲們；形象崩壞的Shoo疑似為了賺錢，4月轉戰直播圈，第一次開播穿了性感上衣，不時彎腰露有料上圍，被觀眾「抖內」還會跳舞，各種賣弄肉體行徑讓人看傻眼，也遭形容成「一代偶像墮落」。

但Shoo在直播惹議後，停播將近5個月，近日才重新回歸，身上穿了保守端莊的墨綠色西裝，看起來簡約優雅，她也對於第一次直播的爭議做回應，已經把惹議的衣服丟掉，並承諾「今後會努力經營不讓自己後悔的直播」，更喊話希望能獲得各位繼續支持。