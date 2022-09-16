9月16日上午蘋果iPhone 14系列在全球正式發售，一些大陸的手機專業人士就一早收到新貨後就先進行評測與拆解。這些業界專家們表示，這陣子引發蘋果公司、美國政府與大陸業者關注的iPhone14是否採用大陸長江存儲快閃記憶晶片的爭議已獲得解答：中國區收到的iPhone14系列確實使用長江存儲的NAND晶片。這對警告蘋果「不要玩火」的美國參議員魯比歐（Marco Rubio）來說，可能是一記火辣的打臉。

據陸媒《快科技》報導，16日蘋果新手機iPhone14全球首發，由於時區關係，澳洲、紐西蘭用戶最早到貨，大陸用戶也在早上8點後陸續收貨。由於不涉及激活問題，一些提前拿到手機的專業人士，例如楊長順維修家、波哥評測等，甚至直接給出了現場拆解視頻。

大陸手機專業人士16日一早就對新到行貨iPhone14進行拆解，發現確實使用了引起爭議的大陸國產長江存儲快閃晶片。（圖／快科技）

報導說，專業人士拆解視頻中有幾個細節值得關注：

1、iPhone 14這次要先拆背面玻璃，這意味著更換屏幕的成本和複雜性將大大提高；iPhone 14 Pro、Pro Max則依然是先拆螢幕。

2、就拆解來看，iPhone 14、iPhone 14 Pro均採用的是長江存儲提供的NAND閃存(快閃記憶體)晶片。

iPhone 14 Pro也一樣是採用長江存儲生產的NAND快閃晶片。（圖／快科技）

報導指出，實際上先前在大陸發售的iPhone SE 3就已經搭載了長江存儲NAND晶片，蘋果官方在對外解釋中也表示，長江存儲晶片只會用在中國市場的iPhone機型中。

其實不只NAND晶片，這些年來iPhone的主要元件對大陸廠商越發青睞，包括螢幕、電池、攝像頭模組等。外媒曾報導，到去年為止，蘋果iPhone採用的大陸國產元件約佔材料成本的25%，若扣除幾個進口的高價晶片元件，大陸國產元件的比例已相當高。

針對iPhone使用大陸產的NAND晶片，美國重量級參議員魯比歐語帶殺氣地警告蘋果公司：不要玩火。美國晶片公司也動員遊說一些與半導體公司關係良好的國會議員，希望蘋果以國家戰略的角度思考，不要在iPhone上使用大陸製晶片，若要在日韓之外分散供應鏈風險，應改用美國或其他友好國家生產的晶片。