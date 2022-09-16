國民黨桃園市長參選人張善政提出「桃園2030」，為每一個世代，拚更好的桃園。展望2030年，桃園不只要數位化️，更要加速智慧化。要帶領桃園城市全面數位轉型，普及數位化、國際化，讓桃園產業智慧升級、引進美國矽谷與全世界的新創資源落地桃園，讓全台灣年輕人到桃園來創業。

張善政16日在臉書粉專表示，「桃園2030」，為每一個世代，拚更好的桃園。近期和許多矽谷創業家、國際科技主管對談，桃園是台灣年輕人口成長最快的都市，無論工商業基礎或機場建設，都是最具備產業升級、國際連結的潛力。

張善政接著指出，針對「善TAOYUAN」的七大政策領域，已提出八大項超過40多個子項的具體政見，未來還有更多政策將推出。展望2030年，桃園不只要數位化️，更要加速智慧化。透過落實智慧城市（Smart City）的概念，要帶領桃園城市全面數位轉型，普及數位化、國際化，讓桃園產業智慧升級、引進美國矽谷與全世界的新創資源落地桃園，讓全台灣年輕人到桃園來創業。

張善政指出，「桃園2030」談的不只是年代，更是世代，包括以下幾個特點：

1.針對20多歲的社會新鮮人到40多歲的青壯中年、70歲以上的長輩，提出台灣新創門戶、亞洲智慧新都等政見。台灣新創門戶︰是憑藉曾在宏碁、Google任職的國際經驗與科技專業，將會引入國際新創資源與產業業師進駐，讓有想法的年輕人都可以來桃園打拚。

2.針對30多歲的年輕父母，已經準備成家或剛剛結婚生子，也多是在職場上衝刺的小主管、資深員工，關心的是職涯穩定向上的發展，是下一代的生長及教育環境。矽谷資源落地︰未來孩子在桃園就學，有更國際化、智慧化的環境連結世界一流大學及國際職場；年輕人在桃園創業，可以有便利的資源渠道直通美國矽谷。

3.到了40多歲的青壯中年，有了穩定的職涯與家庭，更希望家人有宜居、穩定的生活環境。亞洲智慧新都︰是透過落實智慧交通（Smart Mobility）、智慧環境（Smart Environment）、智慧生活（Smart Living）等智慧城市概念，未來桃園享有便捷的交通、乾淨的空氣，以及在家就能連結世界各大城市，即時且便利的工作場域及技術支撐力。

4.當台灣已邁入高齡化、少子化社會，長輩的未來誰來顧？50歲到60歲的壯年人希望安居無憂，60到70歲的銀髮族期待樂齡悠活，70歲以上的長輩要能受到充分照護、頤養天年健康無憂。數位樂齡家園︰要引入照護機器人、醫療大數據、健康物聯網、視訊醫療等技術，透過數位化及健康科技，建構智慧長照環境、打造數位樂齡生活，達成桃園長輩們「優雅老化」的願景。

張善正期許，從2022開始讓桃園善好、智慧升級，前進「TAOYUAN2030」，讓桃園成為前瞻、開放、繁榮的台灣新創門戶、亞洲智慧新都。並讓桃園擺脫政治鬥爭、派系山頭禁臠，我們一起為下一個世代、每一個世代，拚善好的桃園，拚更好的桃園！選一個前瞻科技的未來，一個富足繁榮的未來。