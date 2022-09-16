國道「插隊」失控衝護欄2車撞翻 後方駕駛這決定逃1劫（取自臉書爆料公社）

國道三號汐止交流道今（16）下午發生1輛黑車疑似失控，突然從內車道跨越4車道，衝向外側護欄，強大撞擊讓黑車水平轉了數圈，波及前方1輛白車撞成一團，後方的轎車拍下驚悚一瞬間，駕駛稱還好有保持安全距離，不然可能也遭波及；網友則說這樣「插隊」實在太危險，目前警方已接獲報案。

該網友在臉書「爆料公社」曝光是發影片，他當時行駛在國道三號汐止系統交流道的外車道時，突然1輛黑車從內車道衝向外側護欄，直接跨越4個車道，撞向路攔後又波及前方1輛白車，2車撞成一團，掀起不小粉塵，黑車的側邊也被撞凹、幾乎全毀，原PO在後方親眼目睹事故，發文說「一拉開車距（黑車）就在我前面插進去，好險沒跟上，差一點被撞到」。

影片曝光網友紛紛留言「這種插隊方式我願意讓他」、「真驚險，前面的真倒霉」、「他真的很急著要下去，我感受到了那份決心」、「應該不是插隊，車子還沒出現時已有煞車聲，感覺是在後方已有狀況」、「應該不是插隊，很早就聽到煞車聲，可能在後面就已經失控了」、「好精彩的搖滾區」、「聽起來他真的很急，就讓他插吧，至少你平安回家了」。