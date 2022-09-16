已故黛安娜王妃曾說過「三個人的婚姻有點擠」。上週，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）駕崩舉世哀悼，查爾斯國王的即位象徵歷史翻了新的篇章，曾占據全球媒體版面，他與王后卡蜜拉、前妻黛妃的三角戀如今又浮上檯面，尤其一段被稱為病態的「枕邊對話」為後續「卡蜜拉門」埋下伏筆。

綜合《每日鏡報》(The Mirror)、《時人》（People）等外媒報導，1993年1月題為《查爾斯與卡蜜拉》的錄音帶被出版，內容完整揭露查爾斯背著老婆黛安娜偷偷來，睡前忍不住打給小三來場「鹹濕對話」(dirty talk)，卻怎麼也沒想到，黛妃說服一名王室人員悄悄紀錄完整內容，在兩人宣布正式分居後一個月曝光，等於是給查爾斯一記重槌。

「我無法忍受沒有你的星期天晚上」

「天啊，想把妳的油箱加滿油」

「你會的」

「問題是，我每周都需要妳幾次」

「恩，我也是。我整個星期都需要你，每分每秒」

「天啊，如果住在妳的褲子裡或是其他地方，那事情會容易許多…」

「所以你打算變成一條褲子?」

「或者…妳的棉條。那將是我的幸運!」

「你真是傻瓜，這是好主意」

「我有幸被丟進廁所垃圾桶、有幸一直在頂部永遠不會掉下來…」

報導指出，黛安娜王妃稱這段錄音「令人作嘔」，也讓王室蒙羞，為此一度找卡蜜拉對質，最終於1992年與查爾斯分居，1996年正式離婚。