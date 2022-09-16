35年前3月中，浙江發生一起駭人聽聞的案件，一艘漁船「浙岱漁6141號」擱淺在舟山摘箬山島，船上血跡斑斑，到處都是鈍器敲擊痕跡，6名船員卻不知去向，事發35年後的今天，大陸警方宣告破案。

1987年3月18日，「浙岱漁6141號」漁船擱淺在摘箬山島離岸20公尺的淺灘上，停靠2天卻始終無人下船，島上民眾因此報警處理。警方進入船艙搜索，發現遍地乾涸的血跡與鈍器敲打痕跡，但6名船員人間蒸發，攜帶的貨款也不翼而飛，當時警方定調為「特大劫財殺人案」。

嫌犯逃亡35年還是遭到逮捕，坦言當年為錢財殺人，殺害6名船員後棄屍大海。(圖／翻攝自浙江省公安廳)

警方進行了地毯式搜索，查出船員都是一家人，來自岱山縣某鎮，儘管查出有2名可疑人物曾出現在案發地點，後又神祕離開，但由於6名船員始終找不到，當時科技也不夠發達，案情陷入膠著，就這樣過了35年，成為大陸最大懸案之一。

不過當年警方在船員休息室門上採集到一枚血指紋，意外成為破案關鍵。今年8月底，大陸警方進行整肅治安的「百日行動」，意外發現寧波一名蔣姓男子的指紋，與當年船上採集到的相吻合，近一步追查後，揪出了蔣男同夥，在9月7日攻堅逮捕2人。

2名嫌犯坦言欠下了龐大賭債，由於當年魚貨交易都是使用現金，2人調查一番後鎖定目標，殺害船上6名船員，將屍體全部拋棄到大海，本想駕船逃跑，卻擱淺在摘箬山島，才會趁居民沒注意偷偷下船，帶著現金搭乘小型船隻離開現場。

由於案件距今已達35年，當年的辦案人員、指揮官已全部退休，如今終於真相大白，現年88歲、案發時擔任刑事科科長的周兆康也終於緩下一口氣，直呼太好了。