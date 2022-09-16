民進黨台北市長參選人陳時中近來風波不斷，包括免治馬桶、偷窺、盜圖、擋疫苗等，重創其選情。最新進度是，陳時中被爆親自打了一通電話給擁有超高人氣、掛名競選總部幹部卻屢傳遭排擠的「港湖女神」立委高嘉瑜，盼聽取體制外不同意見，對此，前立委郭正亮今（16）日就爆出驚人的內幕認為，陳時中希望能夠「拿高嘉瑜和黃珊珊對槓」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《張雅婷辣晚報》中指出，陳時中現在一直覺得，他的年輕票被黃珊珊搶很多。郭正亮直言「我們也看了一些民調，黃珊珊現在的票『從綠的那邊拿到的票，比從藍的拿到的還多』，藍營現在已經都集中到蔣萬安那邊」，郭正亮指出「黃珊珊現在拿到很多來源的票，民進黨、民眾黨、中間選民」。

郭正亮也直言，黃珊珊的選區就是港湖，因此陳時中的意思就是想拿高嘉瑜跟她對槓，郭正亮坦言，黃珊珊在港湖的民調特別高，但郭認為陳時中這樣做「用處很有限」，因為高嘉瑜雖然是港湖的選區立委，但她的形象特殊，在民進黨裡面有很多年輕票，而高嘉瑜特殊的人設有關係。郭正亮強調「人設代表了一種價值、信念、走過來的路線，而陳時中給人的感覺都在演，人設不能一直變，不然人家根本搞不清楚你代表什麼價值」。