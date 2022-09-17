英國女王伊麗莎白

二世8日辭世，鑲嵌在她權杖上那顆重約530克拉的「大非洲之星」巨鑽，再度挑起南非人對英國殖民的恩怨情仇。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世後，南非掀起「索回鑽石」並且賠償的聲浪。許多南非民眾認定，英國王室在殖民時期用非法手段取得大批珠寶。

南非最近出現連署，要求英國王室歸還鑲嵌在君主權杖上的「大非洲之星」（Great Star of Africa）等鑽石，放回南非的博物館展示，已有超過6000人參與連署。

伊麗莎白二世8日辭世後，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）9日推文歌頌她，卻引發不少網友留言砲轟。

一名網友說：「你有問過她（女王）什麼時候要還非洲之星嗎？」另一人寫道：「你去參加葬禮時，可以跟他們（英國王室）聊一聊我們的鑽石嗎？」

還有網友直接向英國新任國王查爾斯三世（King Charles III）喊話說：「你的首要任務就是歸還南非的鑽石！」

1905年，南非庫利南礦場開採出3106克拉的天然原石庫里南鑽石（Cullinan Diamond），後來被切割成9大塊和96小塊，又稱「庫利南一號鑽」（Cullinan I）的大非洲之星是其中最大一塊。

荷蘭珠寶公司璐藝雅詩（Royal Asscher）形容，庫利南原鑽和「人類心臟」差不多大，殖民時期的南非杜省政府（Transvaal government）購入這顆巨大原鑽後，送給英王愛德華七世（Edward VII）作為生日大禮。

不過，南非大學（University of South Africa）非洲政治學教授本葉拉（Everisto Benyera）駁斥此一說法。他告訴CNN，殖民時代進行的交易「非法且不道德」。

英國19日將在倫敦為伊麗莎白二世舉行國葬，她的辭世掀起非洲對殖民主義和伊麗莎白二世功過的論戰。（譯者：張欣瑜/核稿：何宏儒）1110916