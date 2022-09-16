受到聯準會激進升息前景與對全球經濟衰退的疑慮加深，市場避險氣氛升高，並支撐美元指數16日再度重回110以上，並引發英鎊、歐元與澳元大跌。此外美歐股市也雙雙表現疲弱。

被視為景氣風向球的聯邦快遞宣布將取消全年財測，衝擊美股16日開盤再度走低，道瓊一開盤就重挫逾3百點、標普500更跌破3,900點支撐關卡，那指也狂瀉1.5％。由於適逢每季一次的四巫日，市場預期美股開盤後波動將更為加劇。歐洲股市也是一片慘綠。在基本資源股領跌下，泛歐Stoxx 600指數重挫1.2％、周線跌幅累計將超過2％。英、法、德等主要區域股市跌幅也介於0.2％到1.6％。

另外在避險資金湧入，美元指數再度重拾多頭走勢，盤中勁升0.5％到110.26，逼近本月稍早升抵110.79的20年高點，這也使得該指數一周來料將收漲逾1％。不過英鎊兌美元卻是貶破1.14關卡到1.1351美元，改寫37年新低價位。除了美元走強，英國公布8月零售銷售數據不佳，引發市場對英國經濟的憂慮加深，也是讓英鎊承壓的因素之一。

此外歐元兌美元則走貶0.5％，再度跌破平價水準至0.9945美元低位。澳元兌美元也跟隨這波貶勢、跌到0.6674的兩年低點、紐元則走低至0.5956，為2020年5月最低價位。

美國聯準會下周將召開利率會議，市場押注聯邦基金利率上調3碼的機率為75％、調高4碼的機率為25％。下周開會的還有英國與日本央行，前者可能連續第七度調高利率，不過後者可能將續持寬鬆政策不變。三菱日聯銀行認為，鑒於聯準會到年底可能再度調高175個基點，美元顯然還有升值空間。

在此同時，世界銀行則警告各國央行為了對抗通膨而同步升息，恐使全球經濟明年走向衰退。然而市場對經濟的悲觀情緒也對高風險資產造成重創，被視為避險貨幣的美元則成為最大贏家。