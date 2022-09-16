澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）16日表示，雖然未來預料還將進一步升息，但隨著利率逐漸接近正常化，升息步調將會放緩。他還提到下月央行會議將考慮升息1或2碼。

洛威（Philip Lowe）在國會的經濟委員會上談到利率前景時指稱，歷經多次大規模升息，利率已經接近正常化，不過他指出當前利率依然偏低，他暗示根據經濟周期，利率應攀升到2.5％到3.5％才是適當水位，並且刻意淡化利率未來是否有可能重回疫情期間的歷史低點。他向議員表示，希望該情況不會發生，因為這意味經濟將大幅疲軟。

洛威還提及，澳洲央行在10月會議將考慮升息1或2碼，他重申未來升息幅度與時機仍將取決後續的經濟數據表現，以及央行官員針對通膨與就業市場前景的評估。

他並強調，為讓通膨回到2％到3％目標，進一步升息仍有必要。不過在某個時間點放緩升息步調是合適的，「我們顯然不會在每次會議都將升息2碼，然而我們正越來越接近那個時間點」。

為了對抗攀升到30年高點的通膨，過去5個月，澳洲央行已將關鍵現金利率大舉調高225個基點到2.35％的7年高點。市場押注該央行將會繼續升息，把利率升高到3.85％左右。但投資者現今不太確定澳洲央行在下月會議是否調高利率2碼或是1碼。

該央行內部鷹派人士認為，由於美國聯準會在下周例會至少將調高利率3碼，所以澳洲央行應該繼續維持積極的升息態度。

然而高盛分析師解讀洛威談話，指稱「某個時間點」將放慢升息說法，暗示緊縮步伐不會馬上減速，因此該投行依舊預期澳洲央行將在10月會議升息2碼，11月與12月則各自升息1碼。它還表示將密切關注本月稍後澳洲政府發布的零售貿易和職缺數據。