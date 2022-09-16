印度總理莫迪16日與俄羅斯總統普丁表示，現在不是打仗的時候，糧食、化肥、燃料安全才是目前全球的最主要關切議題。

路透報導，莫迪16日在上合峰會休息時間時對普丁談到，現在不是打仗的時代，已在電話中與你談過了。普丁表示，理解莫迪對烏克蘭戰爭的擔憂與立場，我們希望這一切盡快結束。

普丁日前也曾同樣表示，理解中國國家主席習近平對於俄烏衝突的問題和擔憂。高度讚揚中國在烏克蘭危機問題上的公平立場。