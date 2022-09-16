北富銀從今年開始推出了「專櫃、專線、專區」三大為樂齡族專屬打造的友善服務。

北富銀表示，在全台135間分行設置「樂齡專櫃」，體貼提供高齡客戶來分行可免取號，行員會直接引導長輩到樂齡專櫃辦理業務。；該行還推出2支專門24小時服務的「樂齡專線」，為長輩提供貼心的客服，協助其解決金融相關疑問；同時更在官網上開闢「樂齡專區」，提供豐富的樂齡金融教育和服務資源。

北富銀行銷長吳薏菱表示，樂齡長者對艱深的金融詞彙較為陌生，樂齡議題需要從最基本的溝通做起，同時在產品及服務設計上，主動為長者打造安全的金融環境。臨櫃第一線行為觀察記錄，落實高齡客戶「認識你的客戶 (KYC)」及產品適配原則，確保產品及服務符合高齡客戶的需求；同時持續優化商品銷售流程，包括在理財商品銷售過程中以錄音等方式強化客戶權益保護、契約文件於重要事項皆以顯著或放大字體顯示等。

吳薏菱表示，對於一定年齡以上之高齡客戶銷售不計入客戶關係經理業績計算，避免客戶關係經理對於高齡客戶進行強迫銷售；在個人授信對保流程中，高齡客戶得採「見證人」和「代理人」方式辦理等，透過多元防護舉措，保障高齡客戶的權益。

吳薏菱說，北富銀透過具有教育性質的講座和說明會，向長者宣導安養信託的用途與優勢；提供「保單活化」服務，讓長輩的壽險保單可比照當初投保壽險的年齡轉化為健康險、年金險或類長照險，協助長輩支應老年醫療與長照需求；另外，北富銀還提供小額終老保險，其具備保費低、核保彈性大、保額低以及核保年齡高等特色與優勢，可提供被保險人基本保險保障。