全台電商唯一Apple全系列授權經銷商PChome 24h購物表示，16日上午8點現貨開賣 iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro及 iPhone 14，由於各式機型、顏色備貨齊全，5分鐘締造「破億元」業績，買氣爆棚，全台再掀換機熱潮；PChome透露，買主以男性、30至40歲比例最高。

PChome 24h購物開賣也祭出「四大最強購機省錢攻略」，掌握獨家刷卡回饋搭配舊機回收，消費者有機會「最低免萬元、輕鬆無痛購新機」，預估買氣再攀高峰。

另一方面，PChome上周宣布推出全台業界首創「iPhone 訂閱方案」，旋即引發市場高度關注，首波預購訂閱也獲得好成績，觀察最受消費者青睞的機型以 iPhone 14 Pro Max及 iPhone 14 Pro為主，開放預購訂閱後30分鐘內即全數額滿，其中 iPhone 14 Pro Max 榮登最搶手的機款，狂掃熱門訂閱前三名。

16日9點正式開跑現貨訂閱再傳捷報，前30分鐘內的申請訂閱數翻倍成長；PChome 進一步分析消費者輪廓，男女比例約為8：2，其中，又以30到40歲上班族為最大宗、占比近4成，20-30歲的年輕族群則次之，成功吸引緊追潮流、並偏好彈性靈活運用資金的新世代消費客群。